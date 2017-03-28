В России продолжаются суды над участниками антикоррупционных митингов

В российских судах продолжаются процессы над задержанными в ходе антикоррупционных акций 26 марта.

В Москве суды рассматривают дела тех, кто провел двое суток в 11 отделениях полиции. По данным сайта «ОВД-Инфо», это не менее 70 человек. В отношении них были составлены протоколы о правонарушениях, которые влекут за собой административный арест.

Симоновский районный суд Москвы во вторник, 28 марта, приговорил к семи суткам административного ареста сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Аблякимова.

Накануне этот же суд отправил под арест 11 сотрудников ФБК и специалистов, организовавших онлайн-трансляцию акции «Он нам не Димон». В общей сложности им присудили 118 суток административного ареста.

Российского оппозиционера Алексея Навального накануне также приговорили к 15 суткам ареста за неповиновение требованиям сотрудников полиции. Кроме того, Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию акции.

В Южно-Сахалинске суд оправдал одного из задержанных на несогласованной акции против коррупции, сообщает «ОВД-Инфо».

В акциях протеста, которые прошли в десятках городов России 26 марта, участвовали тысячи человек. Митинги были связаны с возможной причастностью главы правительства Дмитрия Медведева к коррупции, во многих городах они не были согласованы. По всей России были задержаны до полутора тысяч активистов.