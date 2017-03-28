Ни один социологический опрос не предсказывает победы ультраправого кандидата Марин Ле Пен во втором туре на предстоящих президентских выборах во Франции. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии рассказал президент фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин.

«Все опросы говорят о том, что соотношения между Марин Ле Пен и Макроном во втором туре примерно 63 на 36 в пользу Макрона. Если выходит Фийон каким то чудесным образом, то результат тоже не очень хорош для мадам Ле Пен, хотя чуть лучше. Там может быть 44 на 56. Ни один опрос не дает победу Марин Ле Пен во втором туре», – сказал он.

По данным последних опросов, президентом Франции уже в первом туре выборов может стать независимый центристский политик Эммануэль Макрон. За него готовы проголосовать 26 процентов избирателей.

Впервые Макрон по рейтингу обогнал лидера ультраправых Марин Ле Пен, которую поддерживают сейчас 25 процентов французов. Третье место в опросах (17 процентов голосов) занимает кандидат консерваторов Франсуа Фийон, оказавшийся в центре финансового скандала.

Выборы президента Франции планируется провести в два тура – 23 апреля и 7 мая.