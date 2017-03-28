Заседание по «делу 26 февраля» отложили до 4 апреля – адвокат

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя отложил заседание по «делу 26 февраля» до 4 апреля, чтобы новый адвокат фигуранта дела Арсена Юнусова Владимир Климашевский ознакомился с материалами дела. Об этом 28 марта сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов в комментарии Крым.Реалии.

«Заседание отложили. Адвокат (Владимир Климашевский – КР) подал ходатайство, он только вошел в дело, для ознакомления с материалами дела. В связи с этим ему дали время до 4 апреля», – сообщил Курбединов.

Адвокат Владимир Климашевский отказался комментировать решение российского суда.

23 марта, подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя перенес заседание по «делу 26 февраля» на 28 марта, причина – отсутствие адвоката у одного из фигурантов.

В рамках заседания подконтрольного Кремлю Центрального районного суда Симферополя по «делу 26 февраля» 15 марта российский прокурор выступил с ходатайством об отводе адвоката Джемиля Темишева.

Новый адвокат Юнусова назначен российским судом.

27 февраля адвокат Николай Полозов сообщил, что на суде по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза удовлетворили ходатайство прокурора о вызове на допрос ранее осужденных Эскендера Небиева, Талята Юнусова и Арсена Юнусова. Трое допрошенных ничего не сказали о действиях задержанного во время митинга возле стен Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали судить крымскотатарских активистов, принимавших 26 февраля 2014 года участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии «Русское единство», руководимой на тот момент нынешним главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, и отдельно – по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.