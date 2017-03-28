Жителя Херсонщины задержали на админгранице с медалью «За возвращение Крыма» – СБУ

Сотрудники Главного управления СБУ в АР Крым задержали жителя Херсонской области, которого подозревают в причастности к оккупации Крыма и участии в деятельности «самообороны Крыма» в 2014 году. Мужчину задержали на пункте пропуска «Чонгар» на административной границе с Крымом, когда тот возвращался с полуострова на материковую часть Украины. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ведомства.

«От оккупантов за свой «патриотизм» херсонец получил медаль «За возвращение Крыма» и наградное удостоверение министерства обороны Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что уголовное производство было открыто по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

В январе украинские пограничники запретили въезд в страну жителю России, который является владельцем медали «За возвращение Крыма».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».