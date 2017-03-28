Во Франции не заметили поездки Ле Пен в Москву – эксперт

Для французских медиа и общественности визит кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в Москву остался практически незамеченным. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщила член французской ассоциации «Ukraine Action» Кристина Билецкая.

По ее словам, поездка Ле Пен в Россию не была неожиданной, поскольку «во Франции все знают, что Кремль финансово поддерживает Ле Пен».

«Все очень давно уже знают, что Марин Ле Пен поддерживается финансово со стороны Кремля, поэтому это было вовсе не удивительно. И поскольку большинство французов не поддерживают сегодня кремлевский режим, то этот ее визит был освещен всего лишь в новостях, но никаких особых комментариев не было», – сообщила она.

Президент России Владимир Путин встретился с ультраправым кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен в Кремле. В ходе встречи 24 марта Путин отметил, что Россия не стремится повлиять на будущие выборы во Франции.

Лидер крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен заявляла, что аннексия Крыма Россией не была незаконной. В интервью французским телеканалам RMC и BFMTV она, в частности, отметила, что «не видит никаких оснований ставить под сомнение референдум», который прошел на полуострове в 2014 году.