Более 250 экспонатов крымского музея вывезли на выставку в Ростовскую область

Более 250 экспонатов Крымского этнографического музея вывезли в Ростовскую область на выставку «Народы Крыма» в экскурсионно-выставочном центре «Народный дом» музея-заповедника Михаила Шолохова. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю крымского Минкульта.

«Экспозиция включает в себя четыре раздела: национальный состав Крыма по переписям населения 1897, 1926, 1939, 2001, 2014 годов; традиционная культура старожильческого населения Крыма, то есть сформировавшегося на территории полуострова и имеющего многовековую историю (крымских татар, караимов, крымчаков, цыган, греков, армян); традиционная культура народов, переселившихся в Крым после присоединения Крыма к России в 1783 году; полотенце как источник традиционной культуры и межкультурного взаимодействия народов Крыма», – говорится в сообщении.

Выставка будет работать до 28 мая 2017 года.

Ранее Министерство культуры Украины призвало международное сообщество приостановить сотрудничество с российскими музеями, экспонирующими ценности, вывезенные с аннексированной территории украинского Крыма.

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».