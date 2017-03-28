Генсекретарь НАТО: заседание совета Россия-НАТО пройдет 30 марта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал заседание совета Россия-НАТО на 30 марта, сообщает представитель НАТО Оана Лунгеску.

«После консультаций с членами совета Россия-НАТО пригласил их на заседание на уровне послов», – говорится в заявлении генсека НАТО.

Столтенберг уточнил, что заседание состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В прошлом месяце генеральный секретарь НАТО заявил о необходимости «конструктивного диалога» между альянсом и Россией.

После российской аннексии украинского Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе НАТО ограничило военные связи с Москвой, но не прекратило политические. Во время заседаний Совета Россия-НАТО стороны так и не достигли прогресса.