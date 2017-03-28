Европейский суд признал обоснованными санкции против российской «Роснефти»

Высшая судебная инстанция Европейского союза, суд ЕС признал обоснованными санкции против российского энергетического гиганта «Роснефти».

В заявлении суда от 28 марта говорится, что «ограничительные меры, принятые Советом Европейского союза в ответ на кризис в Украине относительно некоторых российских предприятий, включая «Роснефть», обоснованы».

Согласно решению суда, ограничения со стороны Европейского союза способности контролируемой государством «Роснефти» вести бизнес было пропорциональным уровню экономических санкций, введенных против России.

«Роснефть» в ответ заявила, что разочарована решением, которое «доказывает, что верховенство права в Европе заменяется верховенством политической ситуации».

«Роснефть» возглавляет Игорь Сечин, близкий союзник президента России Владимира Путина.

«Роснефть» подала иск об отмене действия санкций Великобритании в Высокий суд Лондона в октябре 2014 года. Высокий суд Лондона направил дело в суд Европейского союза.

В компании заявляют, что Евросоюз ввел ограничения, чтобы вытеснить Россию с рынков и создать дополнительные препятствия для работы.

Европейский союз ввел санкции против России в июле 2014 года после того, как она незаконно аннексировала украинский Крым, а затем расширил их – из-за поддержки, которую Москва оказывает боевикам на востоке Украины.