Крымского адвоката Курбединова вызывает Сделком в Крыму

Следственный комитет России в Крыму вызывает на встречу крымского адвоката Эмиля Курбединова, который ведет ряд дел по защите крымских татар. Об этом он рассказал в видеообращении в Фейсбуке.

«Сегодня и вчера мне звонил следователь Следственного комитета России, который действует в Крыму и сообщил, что в отношении меня проводится доследственная проверка о якобы разглашении мной каких-то данных досудебного следствия», – рассказал Курбединов.

Адвокат потребовал вызова официальной повесткой, где должно быть указано, по какому из дел Кубединова проводят проверку и в качестве кого его вызывают.

Он сообщил, что намерен оповестить Адвокатскую палату Крыма о сложившейся ситуации.

«Я связываю это, конечно, со своей деятельностью и многочисленными выступлениями на публичных площадках», – сказал Курбединов.

Он уточнил, что ничего из того о чем публично сообщает как адвокат, не является тайной. Курбединов указывает, что это «очередной виток давления, связанный с профессиональной деятельностью».

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил в социальной сети перепост информации про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.