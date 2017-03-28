Фейгин в Конгрессе США обсуждает необходимость новых резолюций по Крыму

Российский адвокат Марк Фейгин в ходе своего визита в США обсуждает в американском Конгрессе необходимость принятия новых резолюций по Крыму и крымским политзаключенным. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

«Я буквально сегодня (27 марта – КР) на встречах в Конгрессе вел об этом разговоры – необходимы резолюции по Крыму и крымским политзаключенным. На мой взгляд, и в Палате представителей, и в Сенате понимание в должной степени присутствует», – отметил Фейгин.

Он признал, что удержание украинского вопроса, в том числе по Крыму, в фокусе американских интересов требует огромных усилий.

Однако адвокат рассчитывает, что давление нынешней администрации США по Крыму усилится в ближайшее время.

«Во-первых, сейчас кремлевское лобби в США по ряду причин имеет гораздо более слабые позиции, чем раньше. Во-вторых, американская администрация постепенно пополняется людьми, которые имеют четкую позицию по крымскому вопросу. Когда все такие назначения произойдут, я думаю, появится больше интенсивности», – отметил Фейгин.

Российский Адвокат Марк Фейгин защищает интересы национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева в деле против ФСБ о запрете Джемилеву въезда на территорию Крыма. Адвокат также представляет интересы замглавы Меджлиса Ильми Умерова, которого российские власти в Крыму судят за «сепаратизм», и украинского журналиста Романа Сущенко.