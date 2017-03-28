Радио Крым.Реалии. Готовят ли в Крыму диверсантов для Украины?

После убийства экс-депутата Государственной думы в Киеве опять заговорили о лагерях подготовки диверсантов для дестабилизации обстановки на территории материковой части Украины. Есть ли такие тренировочные лагеря в Крыму? Кого на полуострове вербуют российские спецслужбы и как проходит подготовка «добровольцев» для отправки на Донбасс?

Гости эфира – бывший глава Службы разведки Украины Николай Маломуж, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь и глава общественного формирования «Аскер» Ленур Ислямов. Ведущий – Александр Голубов.

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