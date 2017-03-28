Все отделения «Сбербанка» в Украине разблокированы

Все отделения дочернего банка «Сбербанка России» в Украине пока разблокированы. Как сообщили 28 марта Радiо Свобода в пресс-службе финансового учреждения, сотрудники вернулись на рабочие места и готовятся к возобновлению обслуживания клиентов.

В Запорожье активисты продолжали блокировать областной филиал российского «Сбербанка», однако представители «Национального корпуса» сообщили, что блокада будет снята сегодня в течение дня.

Накануне «Национальный корпус» принял решение временно разблокировать отделения «Сбербанка».

Национальный банк по решению Совета национальной безопасности и обороны применил 23 марта санкции в отношении дочерних компаний российских государственных банков, работающих в Украине. Согласно решению, санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО «ВиЕс Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ БАНК», ОАО «БМ БАНК» «в части предотвращения выведения капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц».

Причиной введения санкций стало то, что материнские структуры этих банков в России начали признавать незаконные «документы», выданные неподконтрольными Украине самовольно созданными органами на оккупированных частях Донбасса.

После этого решения стало известно, что крупнейший в России коммерческий банк «Сбербанк», подконтрольный государству, рассматривает варианты скорейшего выхода с украинского рынка. 27 марта российский «Сбербанк» сообщил о продаже своих филиалов в Украине.

Перед введением этих санкций в Украину активисты, в частности представители «Национального корпуса», требовали прекращения деятельности российских банков в Украине.