Выделение земли под застройку в Береговом отменили после проверки – прокуратура

Подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма отменила выделение земли под застройку в Береговом после проведенной проверки. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба крымского ведомства.

«Установлено, что решением Берегового сельского совета разрешено составление проекта землеустройства по отводу под жилищную застройку земельного участка площадью 8 соток. При этом надзорными мероприятиями установлена принадлежность участка к функциональной зоне зеленых насаждений общего пользования, которые не подлежат передаче в частную собственность», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прокурор города оспорил решение органа местного самоуправления «ввиду выявленных нарушений при изъятии земельного участка из муниципальной собственности».

«По протесту прокуратуры решение о землеотводе отменено, таким образом, приморскому поселку сохранено 8 соток зеленой зоны», – пояснили в пресс-службе.

Глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко хочет получить полномочия для изъятия частных земельных участков в неудовлетворительном санитарном состоянии в муниципальную собственность. По словам Ростенко, это можно решать в судебном порядке.