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Путин согласился ограничить права на трансляцию судебных заседаний

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин 28 марта подписал закон, ограничивающий право на трансляции судебных заседаний в СМИ и в интернете.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает внесение в Уголовно-процессуальный кодекс России изменений, согласно которым онлайн-трансляции из открытых судебных слушаний журналисты смогут вести только с разрешения судьи.

При этом российский суд получил право ограничивать трансляции по времени, а также указывать, откуда должна вестись съемка.

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