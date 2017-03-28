Украина, Польша и Литва призвали сохранять санкции против России до деоккупации Крыма

Межпарламентская ассамблея парламентов Украины, Польши и Литвы выразила поддержку территориальной целостности Украины и призвала Россию прекратить оккупацию Крыма, а также перестать нарушать нарушать права человека на полуострове. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Верховной Рады Украине документе, который по результатам заседания Ассамблеи подписали глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий, председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис и Маршалок Сената Польши Станислав Карчевский.

«Межпарламентская ассамблея утверждает, что существуют основания для сохранения санкций, наложенных на Российскую Федерацию международным сообществом, до полного выполнения Российской Федерацией Минских договоренностей и завершения оккупации Крыма», – сказано в документе.

Во время своего выступления на заседании Межпарламентской ассамблеи «Украина – Польша – Литва» в Варшаве глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил о том, что Россия готовит военную инфраструктуру аннексированного Крыма к размещению на полуострове ядерного оружия.

Он также обратил внимание на нарушение российскими властями прав и свобод жителей полуострова и на притеснения украиноязычных и крымскотатарских СМИ, а сам Крым назвал территорией страха и бесправия.

Межпарламентская ассамблея «Украина – Польша – Литва» проходила в Варшаве 27-28 марта.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».