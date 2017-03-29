В Крыму заблокируют сайты по продаже медицинских справок

Подконтрольная Кремлю прокуратура Симферополя выявила сайты, на которых предлагаются к продаже медицинские справки, и предпринимает меры для блокирования этих интернет-ресурсов. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба крымского ведомства.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлены факты размещения объявлений о продаже медицинских справок без прохождения обязательных медицинских осмотров у врачей. Вместе с тем действующим законодательством прямо установлена обязательность проведения медицинских осмотров у врачей при получении любого типа медицинских справок», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что «использование телекоммуникационных сетей для совершения противоправных деяний не допускается и предусмотрена возможность ограничения доступа к информации, на распространение которой установлен запрет».

Прокуратура направила в суд исковые заявления о признании выявленной информации запрещенной к размещению и ограничению доступа к ней, отметили в пресс-службе.

В середине февраля 2017 года стало известно, что российская прокуратура Крыма передала в суд 48 исковых заявлений о блокировке сайтов, содержащих «запрещенную информацию».

В пресс-службе отметили, что на протяжении 2016 года на постоянной основе осуществлялся мониторинг сети Интернет и в его ходе выявлялись веб-ресурсы, содержащие в себе информацию незаконную в соседней России.

В пресс-службе добавили, что на данный момент ограничен доступ к 40 сайтам с запрещенным контентом, в том числе – 13 онлайн-казино.