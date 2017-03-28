МИД Украины: решение о заочном аресте Яценюка – «свидетельство деградации госсистемы» России

В Министерстве иностранных дел заявляют, что решение российского суда о заочном аресте бывшего украинского премьера Арсения Яценюка является «свидетельством полной деградации российской государственной системы».

«Абсурдные обвинения в преступлениях, которые стали основанием для вынесения этого решения, не имеют ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом. Зато это очередное свидетельство полной деградации российской государственной системы, которая превратила правосудие в послушный инструмент юридического оправдания российской агрессии против Украины, в том числе путем преследования украинских политических деятелей и рядовых украинцев, десятки которых незаконно содержатся в российских тюрьмах», – говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства.

В министерстве отмечают, что подобные «судебные фарсы является элементом гибридной войны, с помощью которой российские власти пытаются отвлечь внимание от реальных преступлений, совершенных на территории Украины по приказам высшего политического и военного руководства России».

МИД в очередной раз призвал мировое сообщество усилить давление на Россию с целью прекращения агрессии против Украины и восстановления уважения к основополагающим нормам и принципам международного права.

27 марта суд в России заочно арестовал Арсения Яценюка, в феврале его объявили в розыск.

Российские следователи обвиняют украинского экс-премьера, в частности, по статьям «участие в вооруженной группе (банде)», «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».

В сентябре 2015 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о якобы участии украинского премьера Арсения Яценюка в боевых действиях в Чечне в конце 1994 и в начале 1995 года. (В то время 20-летний Яценюк был студентом юридического факультета Черновицкого университета). Сам Яценюк назвал это заявление «клиническим диагнозом российской власти».

С апреля 2014 года на части Донбасса продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Москву в поддержке пророссийских боевиков. Россия эти обвинения отвергает, но утверждает, что на Донбассе могут быть российские «добровольцы».