Украина проинформировала Ирак о ситуации в Крыму – МИД

Во время политических консультаций с участием заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы и первого заместителя министра иностранных дел Ирака Низара Аль-Хейруллы, иракскую сторону проинформировали о ситуации на востоке Украины и в аннексированном Крыму. Об этом сообщает 28 марта пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве отмечают, что политические консультации проходят в рамках восстановления политического диалога между Украиной и Республикой Ирак.

«Во время консультаций стороны обсудили актуальные вопросы украинского-иракских отношений, в частности, практические шаги по активизации политического диалога, сотрудничество в международных организациях, расширение экономического и гуманитарного сотрудничества, развитие договорно-правовой базы двусторонних отношений», – говорится в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».