Радио Крым.Реалии: ЕГЭ против ВНО: что нужно знать крымским выпускникам

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о старте досрочного периода государственной итоговой аттестации в аннексированном Крыму. Раньше остальных ЕГЭ будут сдавать выпускники прошлых лет, для которых этот экзамен стал обязательным. Что выбирают молодые крымчане: ЕГЭ или ЗНО? Куда планируют поступать? Чьи дипломы будут цениться больше – российские или украинские? И что делает Украина, чтобы абитуриенты с полуострова поступали на материк?

Об этом ведущий Сергей Громенко говорит с начальником сектора перемещенных вузов департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Светланой Кретович, заместителем главы Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентиной Потаповой, а также ректором Таврического национального университета им. Вернадского Владимиром Казариным.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

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