МВД России угрожает подавлять акции протеста в стране еще жестче

В Министерстве внутренних дел России намерены применять к участникам протестных акций в стране «весь имеющийся арсенал» сил и спецсредств, в случае «нарастания провокационных действий». Об этом заявил замглавы ведомства Игорь Зубов, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что Кремль «позитивно» оценил действия полицейских на антикоррупционных акциях 26 марта, когда по всей России были задержаны до полутора тысяч человек, однако, по словам замглавы МВД, в будущем правоохранительные органы будут действовать еще жестче.

Несмотря на применение силы к протестующим 26 марта, Зубов заявил о «максимально лояльной установке», которая была дана полицейским. По его словам, одной из главных задач было – «свести задержания к минимуму».

Акции протеста против коррупции прошли 26 марта в десятках городов России. В них участвовали тысячи человек. Президент России Владимир Путин после этого призвал Росгвардию «профессионально реагировать на попытки под любым предлогом дестабилизировать общественный порядок в стране».