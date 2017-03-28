Террорист «Карлос Шакал» получил третий пожизненный срок за нападение в Париже в 1974 году

Суд во Франции 28 марта приговорил к очередному пожизненному сроку международного террориста Ильича Рамиреса Санчеза по прозвищу «Карлос Шакал».

Как сообщает Радiо Свобода, 67-летний венесуэлец получил третий срок за организацию взрыва в парижском магазине в 1974 году, жертвами которого стали два человека.

Сейчас Ильич Рамирес Санчез отбывает во французской тюрьме два пожизненных срока за убийство трех человек в 1975 году и ряд нападений в поездах и на железнодорожной станции в 1982-83 годах, в результате которых погибли 11 человек, 150 были ранены.

«Карлоса Шакала» задержали в 1994 году в Судане и выдали Франции.

В 2011 году его пожизненно осудили за четыре подрыва бомб на территории Франции, в результате которых 11 человек погибли, более 100 были ранены. Тогда он уже отбывал пожизненный срок за убийство двух агентов французской секретной службы и одного предполагаемого информатора в 1975 году.

Ильич Рамирес Санчез не признал себя виновным.