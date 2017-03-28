В Симферополе презентовали проект нового микрорайона

В Симферополе 28 марта презентовали проект нового микрорайона «Крымская роза». Как заявил вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Виталий Нахлупин, строительство микрорайона «является логическим продолжением» расширения города.

«Логика дальнейшего развития города подразумевает реализацию нового, современного, масштабного жилого массива. Необычность нового проекта заключается, в первую очередь, в том, что массив будет очень большим по площади. Во-вторых, он будет развиваться в рамках наличия основных коммуникационных сооружений, в том числе транспортной развязки», – сказал Нахлупин.

Как сообщает пресс-служба крымского правительства, планируется строительство 498 тыс. квадратных метров жилья, детских садов на 1550 мест и школ на 2700 мест, медицинского центра и спортивных площадок.

В Крыму сообщают о росте объемов строительства жилья на полуострове за последние два месяца. Об этом шла речь на совещании с участием главы министерства строительства и архитектуры подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергея Кононова 27 марта.

По данным ведомства, за период январь-февраль 2017 года общая площадь принятого в эксплуатацию жилья на полуострове составила 33 745 кв.м., что превышает на 26 % показатель соответствующего периода прошлого года. На Симферополь приходится более половины (53%) общего объема введенного в эксплуатацию жилья.