Порошенко намерен инициировать возобновление военных судов

Президент Украины Петр Порошенко заявил 28 марта о намерении инициировать восстановление специальных военных судов.

«Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. По крайней мере сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война. Справедливость, безусловно, должна быть достигнута в суде, но решения военных судов не будут ставиться под сомнение нашими воинами», – написал он на своей странице в Facebook.

Об этом Порошенко сообщил, комментируя приговор городского суда Павлограда по поводу генерала Виктора Назарова, которого приговорили к семи годам заключения. Назарова обвиняли в служебной халатности, что стало причиной крушения военно-транспортного самолета воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76 летом 2014 года.

В Украине существовали военные суды, однако в 2010 году их ликвидировали, а дела, которые должны рассматриваться военными судами передали на рассмотрение судам общей юрисдикции.

Сейчас, согласно законодательству, в Украине систему судоустройства составляют местные суды, апелляционные суды, Верховный суд. Суды специализируются на рассмотрении гражданских, уголовных, хозяйственных, административных дел, а также дел об административных правонарушениях. В то же время может вводиться специализация судей по рассмотрению конкретных категорий дел.