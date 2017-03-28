В «Херсонесе Таврическом» отчитались о визите группы политиков и бизнесменов из Германии

Группа немецких политиков и бизнесменов 28 марта посетила музей-заповедник «Херсонес Таврический», сообщает пресс-служба музея. Как сообщается, директор музея-заповедника Светлана Мельникова «рассказала о поддержке министерства культуры России, и о финансировании, которого более 20-ти лет так не хватало историческому объекту».

В пресс-службе музея-заповедника отметили, что иностранцам вручили памятные сувениры и подарки.

«Лидер партии левых в немецком регионе Оснабрюк Андреас Маурер из рук Светланы Мельниковой получил единственную в своем роде монету с изображением Херсонеса, которую только планируют выпускать как сувенир», – говорится в сообщении.

Накануне подконтрольный Кремлю депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что в Крым прибыла группа бизнесменов и политиков из Германии. По его словам, в составе группы – семь немецких бизнесменов, которые «занимаются вопросами недвижимости», и трое политиков регионального уровня.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».