Президент Молдовы хочет подписать меморандум с Евразийским экономическим союзом

Президент Молдовы Игорь Додон заявляет, что подпишет меморандум о кооперации с Евразийским экономическим союзом под руководством России во время конференции, которая будет проходить в Кишиневе в течение 3-4 апреля.

28 марта Додон заявил также, что в мае он будет подавать заявку на участие Молдовы в этом объединении в статусе наблюдателя.

«Меморандум будет подписан», – заявил социалист Игорь Додон, который выступает за сближение с Россией.

«Хочет правительство того или нет, но для меня важно, чего хочет народ. Во время президентской кампании я обещал наладить стратегические отношения с Россией», – подчеркнул он.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип, который возглавляет коалицию проевропейских партий, сообщил, что заявление Додона «не принесет ощутимых политических или экономических достижений стране». По его словам, такие шаги могут «подорвать нынешнюю хрупкую политическую стабильность страны».

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Должность президента в Молдове предусматривает преимущественно выполнение представительских функций. Правительство Кишинева остается под контролем коалиции партий, выступающих за продолжение сближения с Евросоюзом и НАТО.

Избранный в декабре Додон неоднократно заявлял, что хочет восстановить политические и экономические отношения с Россией. Его первая в должности зарубежная поездка была в Москву.