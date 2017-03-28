Трамп подписал указ об отмене инициатив по изменению климата

Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий многие инициативы его предшественника по борьбе с изменением климата.
28 марта Трамп заявил также, что это «начало новой эры» в добыче энергоресурсов.
Указ отменяет мораторий на выдачу новых лицензий для добычи угля на федеральных землях и позволяет пересмотр инициативы по ограничению выбросов парниковых газов предприятиями, работающими на угле.
Ранее Трамп называл изменение климата «ложью» в пользу Китая.
23 марта Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на форуме Генеральной ассамблеи, что «изменение климата является чрезвычайной угрозой, которая растет».
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