В международной экспертной группе считают, что Чийгоз не совершал преступления – Полозов

Доклад международной экспертной группы «Дело 26 февраля» содержит выводы, которые подтверждают, что в действиях заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза 26 февраля 2014 года отсутствуют признаки преступления. Об этом сообщил в Фейсбуке 28 марта адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Вывод в докладе международной группы экспертов: в действиях Чийгоза отсутствуют признаки преступления», – написал адвокат, опубликовавший копии доклада в социальной сети.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на очередном заседании по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза 28 марта допросил свидетеля защиты Сейрана Эгамбердиева. Свидетель рассказал свою версию событий 25 и 26 февраля 2014 года и не подтвердил вины Чийгоза. Об этом после заседания рассказал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.