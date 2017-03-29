Великобритания начинает официальный процесс выхода из Евросоюза

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала документ, который дает официальный старт выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Документ должен быть вручен президенту Европейского совета Дональду Туску в среду, 29 марта.

Посол Великобритании в ЕС Тим Барроу сообщил, что поступления письма ожидается до полудня, что будет означать начало действия 50-й статьи Лиссабонского договора по двухлетнему процессу «Брекзита».

Письмо поступит через девять месяцев после того, как избиратели в Британии одобрили на референдуме выход страны из Евросоюза, к которому Соединенное Королевство присоединилось в 1973 году.

В офисе Мэй сообщили также о намерении премьер-министра выступить сегодня перед парламентом по поводу «развода» с ЕС.

«Это моя настойчивая решимость добиться правильного решения для каждого человека в этой стране», – цитирует кабинет премьера слова из будущего выступления Мэй перед британскими законодателями.

Накануне подписания официального письма Мэй провела телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Они также договорились о важности вступления в переговоры в конструктивном и позитивном духе и об обеспечении плавного и упорядоченного процесса выхода», – говорится в заявлении правительства.

Лидеры ЕС сообщили, что у них нет желания наказывать Великобританию за то, что она покидает блок, но с ростом настроений против ЕС в других странах-членах, они также не хотят, чтобы выход казался привлекательным вариантом.

В течение 48 часов после получения письма от Мэй Туск, как ожидается, направит проект о принципах ведения переговоров другим 27-ми странам-членам. Затем послы ЕС соберутся, чтобы их обсудить.