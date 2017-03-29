МИД Украины требует от России прекратить судебный «фарс» против Чийгоза

Министерство иностранных дел Украины требует от России прекратить преследование заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза в аннексирована Крыму. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца назвала его дело политическим.

«Так называемые «слушания» в очередной раз указывают на политический характер дела Чийгоза. Требуем прекращения фарса, освобождение Ахтема», – написала Беца в Twitter вечером 28 марта.

Очередное заседание по делу Чийгоза проходит в суде аннексированного Крыму 29 марта.

Ранее подконтрольный России Верховный суд Крыма продлил срок ареста заместителю председателя меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз до 8 июля.

Его задержали в январе 2015 году в Крыму, обвинив в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014. Тогда перед зданием Верховного Совета Крыма проходил митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».