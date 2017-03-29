Расходы бюджета полуострова выросли на треть – Минфин Крыма

Расходы бюджета аннексированного Крыма за январь-февраль текущего года выросли почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю крымского Минфина.

«Расходы консолидированного бюджета Крыма за январь-февраль текущего года превысили 11 млрд рублей (5 млрд грн – КР), что больше по сравнению с прошлогодним показателем почти на 30%, или на 2,5 млрд рублей (1 млрд грн – КР)», – сказано в сообщении.

Подконтрольная России глава Минфина Крыма Ирина Кивико уточнила, что увеличилась расходная часть не только крымского, но и муниципальных бюджетов.

В пресс-службе добавили, что наибольшая доля расходов пришлась на образование, социальную политику, здравоохранение, а также на культуру и кинематографию.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».