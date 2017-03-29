Совет Федерации России поддержал отмену налогов для граждан из санкционных списков

Совет Федерации, верхняя палата парламента России 29 марта принял законопроект, который позволяет россиянам, попавшим под санкции Запада, не отчитываться о доходах и не платить налоги в России.

На прошлой неделе документ поддержала нижняя палата российского парламента – Государственная дума.

Документ позволяет гражданам России из санкционных списков, в которых бизнес или имущество за границей, не становиться налоговыми резидентами России. Из-за санкций такие люди вынуждены жить в России и, следовательно, отчитываться о налогах перед Федеральной налоговой службой. Новый закон позволит им не платить налоги в России, несмотря на постоянное проживание в стране.

Этот документ начнет действовать после того, как его подпишет президент России Владимир Путин.

Поправка в Налоговый кодекс, подготовленная депутатом от «Единой России» Андреем Макаровым, также даст россиянам из санкционных списков право на возмещение за налоги, уплаченные в российскую казну 2014 года, если им удастся доказать свой статус иностранного налогового резидента.

В 2014 году страны Запада ввели замораживание счетов и запрет на въезд для десятков россиян. Санкции ввели после незаконной аннексии Россией Крыма и поддержки, которую Москва начала оказывать сепаратистам на востоке Украины.

В список санкций США включены 56 россиян, к европейскому – 157 граждан России и Украины – по их роль в аннексии Крыма и поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Среди них российские предприниматели Роман и Аркадий Ротенберги и Геннадий Тимченко, которые считаются близкими друзьями президента Владимира Путина.