Путин освободил от должности уполномоченного России при ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от занимаемой должности уполномоченного России при Европейском Суде по правам человека, заместителя министра юстиции России Георгия Матюшкина. Соответствующий указ опубликован 29 марта на официальном портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности Матюшкина Георгия Олеговича, уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека – заместителя министра юстиции РФ», – говорится в тексте указа.

С 5 августа 2008 года Георгий Матюшкин занимал должность уполномоченного России при Европейском Суде по правам человека и заместителя министра юстиции России Александра Коновалова.