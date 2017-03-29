Член Совфеда России Мизулина назвала борьбу с коррупцией опасной тенденцией

Член Совета Федерации России Елена Мизулина заявила 29 марта, что борьба с коррупцией и навязывание ее в школах – это «очень опасная тенденция», сообщает Радио Свобода.

По ее словам, в российских школах распространяется практика замены уроков патриотизма уроками борьбы с коррупцией. Она отметила, что в рейтингах уровня коррупции Россия оказывается, как она выразилась «далеко внизу, там рядом с Узбекистаном».

Мизулина предложила председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко проверить, откуда идет эта информация. Матвиенко сделала соответствующее поручение профильному комитету.

Мизулина произнесла свою речь после того, как член Совета Федерации Вячеслав Мархаев предложил проверить соответствие доходов и расходов премьер-министра России Дмитрия Медведева. На его предложение Матвиенко не отреагировала.

В минувшее воскресенье в ряде городов России прошли антикоррупционные митинги «Он вам не Димон» в связи с расследованием Фонда борьбы с коррупцией о возможной причастности главы российского правительства Дмитрия Медведева к коррупции. В Москве были задержаны более тысячи человек.