Джеппар: украинское образование – залог сохранения Украины на оккупированных территориях

Украина должна обеспечить гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях, возможность получить украинское образование. Это стратегически важно с точки зрения защиты национальных интересов Украины. Такое мнение высказала первый замминистра информационной политики Украины Эмине Джеппар на круглом столе в Киеве, сообщает пресс-служба ведомства.

«Украинское образование является одним из главных инструментов сохранения связей с Украиной и залогом сохранения Украины на оккупированных территориях. В то время, когда Российская Федерация превратила образование в пропаганду ненависти к Украине и украинцам, крайне важной является максимальная защита наших граждан путем упрощенного доступа к украинскому образованию», – отметила Джеппар.

В 2017 году абитуриенты из аннексированного Крыма смогут поступать в ВУЗы на материковой Украине по упрощенной системе. Для этого им необходимо с 19 июня по 30 сентября обратится в образовательные центры «Крым – Украина». Их список можно найти здесь. в 12-ти ВУЗах на материковой Украине, на базе которых функционируют образовательные центры «Крым – Украина», в этом году установлена квота для крымских абитуриентов – не менее 20% бюджетных мест от общего количества.

С 2016 года поступить в вузы на материке могут не только крымчане, окончившие общеобразовательные школы на материковой Украине экстерном, но и получившие среднее образование в Крыму. Для этого Министерство образования и науки открыло 12 образовательных центров «Крым – Украина», где крымские абитуриенты могут поступить в украинские вузы без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).