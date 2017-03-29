Радио Крым.Реалии. Готов ли Кремль к «Майдану»?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают протесты в российских городах, организованные Фондом по борьбе с коррупцией Алексея Навального. Как российская власть будет реагировать на массовые протесты в России? Во что выльется недовольство россиян коррумпированными чиновниками? Можно ли говорить о появлении реальной оппозиции в России?

Гость эфира – доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики Юлий Нисневич. Ведущий – Виталий Портников.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org