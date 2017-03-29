На «Чонгаре» украинские пограничники остановили внедорожник с поддельными документами

Пограничники Бердянского отряда Госпогранслужбы Украины накануне, 28 марта, на пункте пропуска «Чонгар» на админгранице с Крымом выявили поддельные документы у водителя автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER». Внедорожник пытались провезти с полуострова на материк Украины. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОДА со ссылкой на пресс-службу украинского погранведомства.

«Во время проверки предъявленных документов у пограничников возникли сомнения относительно действительности доверенности на право управления и владения транспортным средством. Доверенность выдана в Одессе, а владелец автомобиля в это время находился за пределами материковой части Украины, то есть документ издан с нарушением, без его присутствия», – сказано в сообщении.

По данному факту пограничники проинформировали Генический отдел Национальной полиции и направили сообщение о возможном факте преступления по статье 358 Уголовного кодекса Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».