В Керчи сообщают о строительстве автомобильных подходов к Керченскому мосту

В Керчи началось строительство автомобильных подходов трассы «Таврида» к мосту через Керченский пролив, сообщают местные СМИ. По словам местных жителей, работы ведутся вблизи площадки, где проходит строительство Керченского моста и неподалеку от жилого микрорайона Нижний Солнечный.

По информации сайта «Керчь мой город», тяжелая техника ЗАО «ВАД» расчищает площадку, на которой запланированы автомобильные съезды с моста, экскаваторы вывозят землю, выравнивают участок.

«Местные жители отмечают, что тяжелая техника работает здесь круглосуточно», – сообщает издание.

Ранее в подконтрольном России Минимущества Крыма заявляли, что сроки изъятия земельных участков для строительства автомобильной дороги «Таврида» будут сокращены до 2-3 месяцев с целью скорейшего транспортного сообщения.

Ранее сообщалось, что начало строительства трассы «Таврида» в Крыму перенесли на март 2017 года.

До этого депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента Леонид Бабашов заявил, что на совещании в министерстве транспорта Крыма запланировали начало строительства трассы «Таврида» на февраль 2017 года.

Российский премьер Дмитрий Медведев утверждал, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда». Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей. Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.