Полозов: допрошенные свидетели защиты не подтверждают вины Чийгоза

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на очередном заседании по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза 29 марта допросил двух свидетелей защиты, которые не подтвердили вину обвиняемого. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

По словам Полозова на сегодняшнем заседании защита продолжала представлять доказательства невиновности Чийгоза, и было допрошено Рустема Эннанова и Ридвана Селимова.

«Что касается Эннанова, то он сообщил о том, что он находился там (перед зданием Верховной Рады Крыма – КР) примерно в 11 часов. Рассказывал где находились украинские митингующие, что обнаружил там участие пророссийский митингующих, хотя время их митинга было существенно позже. Видел на месте и Чубарова и Аксенова и также Ахтема Чийгоза. Однако, когда он его увидел, то тот не совершал никаких действий направленных на призывы применять насилие, не совершал никакой жестикуляции, не давал никаких приказов», – сказал адвокат.

Полозов добавил, что свидетель дал существенные показания опровергающие показания засекреченных свидетелей, которые утверждали, что оповещать региональные Меджлисы о митинге 26 февраля было поручено Чийгозу.

Второй свидетель Ридван Селимов, по словам Полозова, заверял российский суд, что Чийгоз успокаивал митингующих.

«Он сообщил, что о митинге он узнал из сообщения на телеканале ATR 25 числа. Прибыл на митинг 26 числа около 10 часов утра.Тоже видел Чийгоза. Видел, как он успокаивал молодых людей, которые были возбуждены провокациями со стороны оппонентов пророссийского митинга. Вместе с тем он сказал, что у всех собравшийся не было никаких намерений применять насилие, захватывать здания. Они пришли с одной целю: выразить свою приверженность территориальной целостности Украины», – сообщил он.

Следующее заседание по «делу Чийгозу» состоится в четверг 30 марта, добавил адвокат.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.