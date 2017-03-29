Керченскую переправу могут остановить из-за сильного ветра

На Керченской переправе предупреждают об усилении ветра и возможной остановке паромов в ближайшие дни. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба компании-перевозчика ООО «Морская дирекция».

В ведомстве отмечают, что 31 марта возможно ухудшение погодных условий и изменение в расписании движения паромов.

«31 марта ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. движение паромов будет осуществляться по фактической погоде. Вероятна полная остановка судов до трех и более часов в первой половине суток», – говорится в сообщении.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.