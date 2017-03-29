Резолюцию по крымским татарам уже обсуждают в Конгрессе США – Фейгин

В Конгрессе США обсуждают резолюцию по ситуации с крымскими татарами в аннексированном Крыму. Об этом в Твиттере сообщил российский адвокат Марк Фейгин, который находится с визитом в США.

«С конгрессменом Albio Sires (New Jersey) из Комитета по международным делам. Резолюцию по крымским татарам уже обсуждают», – написал Фейгин.

Он также сообщил о встрече с другим представителем международного комитета Конгресса США – республиканцем Питером Роскамом.

Накануне российский адвокат Марк Фейгин сообщил, что в ходе своего визита в США обсуждает в американском Конгрессе необходимость принятия новых резолюций по Крыму и крымским политзаключенным.

Группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий призвала американского президента занять более жесткую позицию относительно России из-за аннексии ею Крыма и агрессии против Украины на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».