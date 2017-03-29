В МИД Германии осудили поездку группы немецких граждан в Крым – СМИ

Граждане Германии, совершающие поездки в аннексированный Крым без соответствующего разрешения, должны нести ответственность, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, комментируя поездку группы немецких политиков и бизнесменов на полуостров. Об этом 29 марта сообщает «Укринформ».

По словам Шефера, «позиция официального Берлина по вопросу Крыму остается неизменной: полуостров является частью Украинского государства».

«Наша позиция по политической и правовой точке зрения кристально ясна: для нас Крым – часть Украины», – заявил Шефер. По его словам, въезд на территорию полуострова без разрешения украинской власти является незаконным, и за «такие действия чиновники должны нести политическую ответственность».

Накануне подконтрольный Кремлю депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что в Крым прибыла группа бизнесменов и политиков из Германии. По его словам, в составе группы – семь немецких бизнесменов, которые «занимаются вопросами недвижимости», и трое политиков регионального уровня.

Группа немецких политиков и бизнесменов 28 марта посетила музей-заповедник «Херсонес Таврический».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».