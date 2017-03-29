Свидетель задержания Адилова в Крыму был допрошен при попытке заявить о похищении

Свидетель похищения Беляла Адилова в Крыму Рустем Муединов сообщил, что в Железнодорожном районном отделе полиции ему устроили допрос, вместо того, чтобы принять заявление о похищении человека. Об этом 29 марта Адилов сообщил в комментарии Крым.Реалии.

«Мы с несколькими ребятами пошли в Железнодорожный райотдел подать заявление о случившемся. Когда мы туда пришли, они сказали: пусть один человек зайдет и напишет заявление. В кабинете мне начали задавать вопросы, не связанные с произошедшим, а наоборот, начали узнавать почему мы там находились. Собирали всю информацию про меня лично: откуда я, где живу, сколько детей, где работаю. С их слов, это было сделано для «полноты картины». О самом задержании они написали буквально три строчки», – рассказал Муединов.

По словам Муединова, в райотделе у него хотели взять отпечатки пальцев и переписать контактные номера на телефоне.

«Они захотели переписать мою телефонную книгу. На мой вопрос, зачем им это, они вразумительных ответов не дали. Просто хотели взять дополнительные данные. Я в этот момент позвонил юристу, чтобы спросить законно ли это. Юрист сказал, что нет, и они не имеют права брать такую информацию. После того как я отказался, они позвали человека, чтобы тот снял с меня отпечатки пальцев, хотели взять слюну. Я тоже отказался это делать», – говорит он.

Свидетель похищения добавил, что во время опроса ему позвонил Адилов и сообщил свое местоположение. После чего Муединов, уточнив, что он не задержан, покинул здание.

В среду, 29 марта, возле здания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма неизвестные в масках похитили Беляла Адилова.

Очевидцу, который начал снимать происходящее, выбили из рук телефон, самого Адилова затащили в микроавтобус и увезли. Как позже стало известно, задержанного доставили в российское управление Следкома по Крыму.

По информации адвоката Эмиля Курбединова, Адилову вменяют статью 318 УК России – применение насилия или угрозы в отношении представителя власти.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало прекратить давление.