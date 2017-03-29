В России считают, что суд Лондона обязал Украину выплатить 3 миллиарда долларов долга

Министерство финансов России считает, что решение Высокого суда Лондона обязывает Украину выплатить Москве долг по евробондам на 3 миллиарда долларов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства, сообщает Радiо Свобода.

«Суд указал, что, учитывая, что речь идет о требовании выполнить обязательства по долговым инструментам, у ответчика отсутствуют для рассмотрения в суде любые аргументы в пользу непризнания обоснованности этого требования», – утверждает российское министерство финансов.

«Таким образом, суд принял окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предвидится», – заключает российская сторона.

Украина уже заявила о намерении обжаловать решение в Апелляционном суде Лондона.

Высокий суд Лондона принял 29 марта ускоренное рассмотрение иска России к Украине относительно долга в три миллиарда долларов, которые правительство бывшего президента Украины Виктора Януковича заняло в последние месяцы пребывания у власти.

Британский судья Уильям Блэр, председательствовал на заседании, он не принял аргументов, представленных украинской стороной относительно политического давления России на Украину и одобрил ускоренное рассмотрение иска Москвы.

В декабре 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорился с президентом России Владимиром Путиным, что Россия предоставит Украине кредит на 15 миллиардов долларов из-за размещения украинских ценных бумаг, которые выкупит Москва. Вскоре первая часть этих облигаций на сумму 3 миллиарда долларов была размещена на Ирландской фондовой бирже и ее и выкупила Россия.

В течение осени 2015 года Украина согласовала реструктуризацию своих долговых обязательств, включая списание части их, с большинством из своих частных кредиторов – кроме России, которая не согласилась на условия. Москва считает, что этот долг является суверенным долгом украинского государства. Киев настаивает, что это частный долг бывшей украинской власти и поэтому должен быть реструктурирован на общих основаниях.