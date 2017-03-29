Иранский бизнесмен заявил в Крыму о планах инвестировать в сельское хозяйство полуострова

Бизнесмен из Ирана Эхсани Алиакбар побывал в аннексированном Крыму и сообщил о своей готовности работать на территории полуострова, в частности, инвестировать, в сельскохозяйственную сферу. Об этом он заявил на встрече с подконтрольным Кремлю главой Крыма Сергеем Аксеновым, сообщает пресс-служба российского правительства Крыма.

Аксенов пообещал бизнесмену всевозможную помощь для реализации его проектов на полуострове.

«Готовы предоставить информацию для принятия решений. Наши министры готовы сотрудничать по всем направлениям, первый заместитель министра экономического развития Крыма Наталья Чабан, вице-премьер Юрий Михайлович Гоцанюк курирует сельское хозяйство – как раз те направления, которые вас интересуют в первую очередь. Готовы составить рабочий план и дальше по этому плану совместно двигаться», – сказал Аксенов.

В МИД Украины данный визит иранского гражданина пока не комментировали.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Ранее сообщалось о визите премьер-министра Ирана Хассана Роугани в Москву для переговоров с российскими должностными лицами. Целью этих переговоров было усиление отношений между двумя странами.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».