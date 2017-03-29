Патриарх РПЦ Кирилл обвинил интеллигенцию в революции 1917 года

Московский патриарх Кирилл заявляет, что за революцию 1917 года ответственна интеллигенция.

29 марта на заседании палаты попечителей Патриаршей литературной премии в России он заявил, что «мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию, является следствием преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа и против своей страны».

Также Кирилл заявил, что сожалеет по поводу «войны исторических аргументов», которая сейчас продолжается. По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), различные трактовки не должны становиться причиной новых гражданских конфликтов.

В феврале 2017 года патриарх Кирилл назвал революцию 1917 года «большим преступлением».