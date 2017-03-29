Порошенко призвал страны ЕС объединить усилия для возвращения Крыма и Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости объединения усилий по возвращению Донбасса и Крыма под контроль Украины на конгрессе Европейской народной партии. Об этом Порошенко сообщил в Фейбсуке 29 марта.

«На конгрессе Европейской народной партии говорил о необходимости объединения усилий по возвращению Донбасса и Крыма назад в Украину и выгнать российского агрессора из Украины. Три года каждый день Украина ведет гибридную войну против российских военных, террористов, пропаганды, хакеров, коррупции и абсолютного обмана. Уверен: не может быть никакого безопасного и процветающего будущего Европы без мира и стабильности в Украине», – говорится в сообщении.

29-30 марта президент Украины Петр Порошенко осуществляет рабочий визит в Республику Мальта по приглашению Президента Европейской народной партии (ЕНП) Джозефа Доля.

Как сообщает пресс-служба Порошенко, программой визита запланировано выступление главы украинского государства на Конгрессе Европейской народной партии на тему «Будущее Европы», а также участие в расширенном саммите ЕНП.

Планируются встречи президента Украины с руководством институтов Европейского Союза, в частности с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейского парламента Антонио Таяни, и лидерами ряда государств-членов Евросоюза.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».