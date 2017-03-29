В Минске договорились о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля

По итогам очередного раунда переговоров по Донбассу в Минске 29 марта Трехсторонняя контактная группа в очередной раз согласовала установление режима тишины. Об этом сообщает корреспондент Радiо Свобода.

В обнародованном по итогам переговоров заявлении говорится, что «Трехсторонняя контактная группа приветствует решимость всех участников Минского процесса обеспечить соблюдение режима прекращения огня в связи с Пасхальными праздниками, которое вступит в силу в субботу, 1 апреля 2017 года, с 0:00».

Участники переговоров также договорились ускорить процедуру пересечения линии разграничения на Донбассе, увеличить там персонал и время работы пунктов пропуска с 1 апреля.

Договоренности о прекращении огня на Донбассе в Трехсторонний контактной группе достигают не впервые. Несмотря на эти договоренности, обстрелы на линии соприкосновения продолжаются. И украинские силовики, и сепаратисты отрицают свою вину. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях и провокациях