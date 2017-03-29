Украина не отказала в согласовании въезда в Крым ни одному иностранному журналисту – Джеппар

Министерство информационной политики Украины до сих пор не отказало ни одному иностранному журналисту в согласовании въезда не территорию аннексированного Крыма. Об этом в Фейсбуке сообщила 29 марта первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

По ее словам, всего, по состоянию на сегодняшний день, ведомство согласовало въезд на территорию полуострова около 70 иностранных журналистов. Среди них – представители редакций BBC, Daily Telegraph, The Guardian, Times, Bild, Washington Post, Associated Press. Некоторые из них обращались в украинское ведомство по несколько раз, отметила Джеппар.

Она также напомнила, что иностранные граждане, в том числе журналисты, должны попадать в Крым только через украинские пункты пропуска, а разрешение на это выдает Государственная миграционная служба Украины.

«Порядок въезда для иностранных журналистов действует с 16 сентября 2015 года благодаря изменениям к постановлению. Иначе отдельных оснований для въезда журналистам не было бы, а соответственно в Крым попасть они бы не смогли. Статус журналиста предоставляет возможность фактически приоритетного и оперативного рассмотрения документов. Для ГПС согласование МИП является основанием именно для такого быстрого и приоритетного рассмотрения», – написала Джеппар.

По ее словам, разрешение на выезд журналистов оформляется за несколько часов.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».