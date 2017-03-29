Симферопольский депутат: санкции не могут оправдать «Сбербанк» в нежелании работать в Крыму

Депутат российского горсовета Симферополя от КПРФ Степан Кискин заявил, что министерство финансов России оправдывает нежелание «Сбербанка» работать на территории полуострова. Так Кискин прокомментировал письмо из российского Минфина, полученное на его запрос о работе в Крыму ПАО «Сбербанк».

Как сообщает пресс-служба симферопольского депутата, директор департамента финансовой политики Минфина России Сергей Барсуков заявил, что принятие решений о работе на полуострове российских кредитных организаций требует дополнительной проработки.

«ПАО «Сбербанк» является коммерческим банком, акционерами которого являются российские и международные инвесторы. Основным акционером «Сбербанка» выступает Центральный банк Российской Федерации. В условиях наложенных со стороны иностранных государств мер экономического воздействия принятие решений о работе на территории Крымского федерального округа российских кредитных организаций требует дополнительной проработки, а также урегулирования ряда вопросов, касающихся сотрудничества со стороны ключевых финансовых институтов, платежных систем, технологических компаний», – цитирует ответ департамента российского Минфина пресс-служба Степана Кискина.

Депутат Симферопольского городского совета назвал позицию российского Минфина «непатриотичной».

«Исходя из полученного мною письма, я делаю вывод, что министерство финансов Российской Федерации оправдывает нежелание «Сбербанка» работать в Крыму. Это непатриотическая позиция. Крупные российские банки должны одновременно начать работать на полуострове», – считает Степан Кискин.

27 мая 2016 года на собрании акционеров «Сбербанка» президент организации Герман Греф заявил, что банк «не может вернуться в Крым», объяснив это риском попасть под санкции.