Бывший представитель Пентагона Майкл Карпентер считает, что США должны непосредственно участвовать в помощи поиска решения по конфликту в Украине. Он также считает, что Вашингтон должен усилить военную помощь Киеву.

«Мы должны расширить наши программы военных тренингов и предоставить Украине необходимое оборонительное оружие. На дипломатическом уровне США должны остановить передачу полномочий Германии и Франции и принимать непосредственное участие в помощи поиска дорожной карты для имплементации Минских соглашений», – заявил Карпентер 29 марта во время слушаний в одном из подкомитетов Сената.

«Эта дорожная карта должна содержать определенную дату, до которой договоренности должны быть выполнены, а также последствия за их невыполнение к этому сроку. Для усиления рычагов давления США должны в одностороннем порядке ужесточить финансовые санкции, если Россия не будет придерживаться этих критериев», – отметил Майкл Карпентер.

«Нормандский формат» включает в себя дипломатическую группу высокопоставленных лиц Германии, России, Украины и Франции.

Администрация десятого президента США Барака Обамы направила Украине бронежилеты, приборы ночного видения и другое обмундирование, но отказалась предоставлять «летальное оборонительное оружие», например, противотанковые ракеты, выражая опасения, что это может обострить конфликт с Россией.

Преемник Обамы в Белом доме Дональд Трамп во время предвыборной кампании высказывался за улучшение отношений с Россией, но пока его позиция по этому поводу остается непонятной.